C dans l’air du 12 juillet 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 12 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Crise politique : comment en sortir ?

Toujours pas de fumée blanche. Cinq jours après sa victoire aux législatives, le NFP n’a toujours pas désigné de candidat pour Matignon. Cependant, les propositions individuelles se multiplient : hier, les insoumis ont suggéré quatre noms : Clémence Guetté, Manuel Bompard, Mathilde Panot, ou encore Jean-Luc Mélenchon. Cette confusion générale inquiète de nombreux observateurs, notamment François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui face à ce « choc d’incertitude » appelle à ne pas « creuser les déficits ».



Alors que la gauche peine à se stabiliser, la restructuration du Parlement se poursuit avec la création d’un nouveau groupe, L’Après (Association pour une République écologique et sociale), formé par les « purgés » de LFI. Du côté de la majorité, on utilise également cette période d’attente : Bruno Le Maire poursuit ses coupes budgétaires, Macron rassure l’OTAN sur ses engagements internationaux, et Gabriel Attal se présente pour la présidence du groupe Renaissance à l’Assemblée.

Les syndicats ne restent pas en retrait : la CGT Cheminots appelle à des rassemblements devant les préfectures et l’Assemblée nationale pour exiger la mise en place d’un gouvernement issu du Nouveau Front populaire. Ils exhortent Macron à « entendre le résultat des urnes ». Des actions sont prévues pour le jeudi 18 juillet, à seulement une semaine du début des Jeux olympiques, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité de l’événement.

Pendant ce temps, en Italie, la Rai a créé la polémique en cessant de couvrir le second tour des législatives françaises lorsque le RN s’est retrouvé en troisième position. La chaîne publique, surnommée « TéléMeloni », a préféré diffuser un reportage sur un festival identitaire, ce qui a conduit l’opposition politique à accuser le groupe audiovisuel de ne pas vouloir froisser Giorgia Meloni, la cheffe du gouvernement et figure de l’extrême droite italienne.

Alors, combien de temps encore Gabriel Attal peut-il rester à Matignon ? Quelle sera l’influence des syndicats dans ce contexte politique ? La polémique autour de la Rai est-elle justifiée ?

