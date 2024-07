Ici tout commence spoiler : le gros mensonge de Mehdi ! (vidéo épisode du 16 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Mehdi va mentir dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va faire croire à sa brigade qu’Hortense est bien enceinte afin de les motiver pour se mettre au travail !











En effet, Mehdi a remarqué que ça les avait reboostés de croire qu’Hortense attendait un heureux évènement… Alors il a décidé de ne pas leur dire qu’Hortense n’est finalement pas enceinte !

Sauf qu’Hortense ne sait pas mentir et reproche à Mehdi ce mensonge… Mais Mehdi sait trouver les mots pour motiver Hortense : leur brigade va être plus efficace et ils pourront passer des soirées tranquilles en prétextant qu’elle est fatiguée ! Hortense finit par accepter… Mais va-t-elle vraiment réussir à mentir ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 969 du 16 juillet 2024, Mehdi ment à sa brigade

