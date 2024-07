C dans l’air du 19 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Yaël Braun-Pivet réélue à l’Assemblée nationale

Après un scrutin tendu et très disputé, Yaël Braun-Pivet a été réélue à la présidence de l’Assemblée nationale. Cette victoire est en partie due au soutien des républicains, qui ont retiré leur candidat pour se rallier à la présidente sortante. Cette alliance ponctuelle pourrait annoncer une future coalition, mais la prudence reste de mise aussi bien à droite que dans le centre.



À gauche, la défaite est amère, car il n’a manqué que 13 voix au communiste André Chassaigne pour l’emporter. Plusieurs membres du nouveau Front populaire critiquent la décision d’Emmanuel Macron d’avoir accepté la démission de son gouvernement, permettant ainsi à ses 17 ministres démissionnaires de voter, des voix décisives lors du scrutin. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a qualifié ce vote d’ »illicite », tandis qu’Olivier Faure a dénoncé un « déni démocratique ». Les députés NFP, unis dans la défaite, cherchent désormais des recours et promettent de saisir le Conseil constitutionnel.

Parallèlement, les négociations se poursuivent. Les présidents de groupes se sont réunis ce matin pour répartir les 6 postes de vice-présidents, sans parvenir à un accord. Les députés devront donc voter cet après-midi pour trancher.

La bataille pour les postes clés se poursuit, avec Gérald Darmanin en première ligne tout en assurant ses fonctions ministérielles. Encore en poste au ministère de l’Intérieur en attendant la nomination d’un nouveau gouvernement, il a rappelé sur BFM TV qu’il reste « à sa tâche » en vue des Jeux olympiques (J-7). Dans la course aux coalitions, Darmanin semble se rapprocher de la droite, contrairement à Gabriel Attal.

De son côté, Emmanuel Macron s’est rendu au Royaume-Uni pour rencontrer le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. Ce dernier, récemment victorieux face aux conservateurs et disposant d’une majorité confortable, a discuté avec Macron de la coopération sur l’immigration légale. La relation entre les deux dirigeants semble prometteuse, Starmer souhaitant améliorer les relations entre l’Union européenne et son pays, ce qui nécessitera le soutien de Macron et de son futur gouvernement.

L’élection de Yaël Braun-Pivet peut-elle être annulée par le Conseil constitutionnel ? Qui de Gabriel Attal ou Gérald Darmanin prendra la tête des nouveaux chefs ? Emmanuel Macron et Keir Starmer réussiront-ils à relancer la relation entre Paris et Londres ?

