C dans l’air du 2 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 2 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 2 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Législatives : vers une large coalition républicaine ?

Le front républicain peut-il encore résister face à l’extrême droite ? Cette question hante les esprits à six jours d’un scrutin historique qui pourrait voir le Rassemblement national accéder au pouvoir en France. Les désistements se multiplient à gauche comme dans le camp macroniste pour transformer les triangulaires en duels, configuration moins favorable au RN. L’objectif est d’éviter une majorité absolue du parti de Marine Le Pen. Aujourd’hui, la ministre Dominique Faure a annoncé son retrait en Haute-Garonne, à la demande de Gabriel Attal et d’Emmanuel Macron.



Publicité





Quel scénario si la majorité absolue du RN est évitée ? Une large coalition républicaine allant d’une partie de la gauche à une partie des LR pourrait-elle émerger ? Cette idée gagne du terrain, au point que même Manuel Bompard a été interrogé à ce sujet sur le plateau de TF1. « Que Macron décide d’abroger la réforme des retraites, s’il veut faire des pas », a répondu le député de Marseille, suggérant que cette coalition se ferait sans La France insoumise. Le gouvernement semble tendre la main aux électeurs de gauche, comme en témoigne la suspension de la controversée réforme de l’assurance chômage.

Sur les réseaux sociaux, les partis politiques redoublent d’efforts pour mobiliser et convaincre. Cependant, au-delà des messages officiels, des vidéos violentes ou haineuses sont parfois relayées sans qu’on sache leur origine. La chanson raciste Tu partiras pas, partagée notamment par Eric Zemmour, en est un exemple marquant.

Dans la Somme, François Ruffin lutte pour remporter une circonscription où le RN a obtenu plus de 40% des voix contre 33% pour le fondateur du journal Fakir. Le retrait d’Albane Branlant, candidate de la majorité présidentielle, pourrait ne pas suffire à contrer la montée du RN dans cette région où la question sociale est prédominante.

Alors, une large coalition républicaine est-elle possible après le 7 juillet ? D’où viennent les contenus violents qui circulent sur les réseaux sociaux ? François Ruffin peut-il battre le RN dans sa circonscription ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 2 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.