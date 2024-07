C dans l’air du 29 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 juillet 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 29 juillet 2024 : le sommaire

⬛ ### JO de Paris 2024 : des médailles et une polémique

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a suscité de nombreuses réactions. Retransmise vendredi 26 juillet devant 23 millions de téléspectateurs en France et plus d’un milliard à travers le monde, le spectacle dirigé par Thomas Jolly, qui visait à célébrer une « humanité partagée » et la diversité, continue de faire débat. Encensée par la presse internationale, qui l’a qualifiée de « brillant et émouvant » (BBC), d’ »uppercut aux déclinistes » (Le Soir), ou de « spectacle pour l’éternité » (Frankfurter Allgemeine Zeitung), la cérémonie a aussi séduit en France. Selon un sondage Louis Harris, 96 % des Français se sont dits « satisfaits » et 85 % ont jugé la cérémonie « réussie ». Toutefois, la classe politique est divisée. Certains y voient un « chef-d’œuvre français » et « une fierté », tandis que d’autres parlent de « honte » et de spectacle « woke ».



Un tableau en particulier, intitulé « Festivité », a provoqué une vive controverse. Vendredi soir, Marion Maréchal a dénoncé sur X (ex-Twitter) une « parodie drag-queen de la Cène », s’adressant à « tous les chrétiens du monde » qui se seraient « sentis insultés ». Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont interrogés : cette scène avec la DJ Barbara Butch, entourée de drag-queens, est-elle vraiment une parodie du dernier repas du Christ ? La Conférence des évêques de France a exprimé son mécontentement, déplorant des « scènes de dérision et de moquerie du christianisme », tout en saluant également de « merveilleux moments de beauté ».

Cependant, certains internautes ont noté la ressemblance avec le tableau « Festin des dieux » de Jan Harmensz van Bijlert (1635), représentant un banquet mythologique. Interrogé sur BFMTV, Thomas Jolly a affirmé que la Cène n’était « pas [son] inspiration », mentionnant l’apparition ultérieure de Philippe Katerine déguisé en Dionysos, « dieu de la fête et du vin ». Cette séquence n’a pas été retransmise par toutes les chaînes de télévision dans le monde, créant un autre sujet de discussion. Une autre scène polémique fut celle où une Marie-Antoinette décapitée entonne le chant révolutionnaire « Ah ! Ça ira » depuis la Conciergerie.

Malgré ces controverses, la cérémonie d’ouverture a lancé les Jeux de Paris 2024. Les sportifs français ont déjà brillé avec huit podiums dont trois médailles d’or après le premier week-end. L’équipe de France de rugby à sept a remporté l’or samedi, suivie par le nageur Léon Marchand, champion olympique du 400m quatre nages, et Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country, ravivant l’enthousiasme des supporters.

« Vous n’imaginez pas à quel point on est suivis par les soldats sur le front ! » a déclaré la sabreuse ukrainienne Olga Kharlan, en compétition pour l’or ce lundi, témoignant des difficultés rencontrées par les sportifs ukrainiens qui préparent ces Jeux malgré la guerre.

Que pensez-vous de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris et des premiers jours de compétition ? Jusqu’où iront les athlètes français après ce début prometteur ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 29 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.