Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth porte plainte, Catherine gifle Laurine (résumé épisode du 20 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1450 épisode du 19 août 2024 – Elisabeth va porter plainte suite à l’incendie de sa voiture dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, Elisabeth retrouve sa voiture en feu… Avec Alain, ils sont convaincus que c’est un coup des Laumière mais ils n’ont pas de preuves.











Publicité





Elisabeth porte plainte

Au commissariat, Elisabeth porte plainte contre X. Elle appelle ensuite Catherine pour lui parler de l’incendie, elle pense que c’est Laurine et Catherine reconnait que c’est possible… Elle lui assure qu’elle va s’en occuper.

Mais face à sa mère, Laurine assume d’avoir fait bruler la voiture d’Elisabeth pour venger la mort de François. Elle insulte Catherine, à qui elle reproche de ne rien faire à part aller au mariage d’Alain et Elisabeth. Elle va trop loin, Catherine la gifle !

Levars se fait voler son chien

Levars a un chien, Titus, à qui il fait faire des concours… Il l’emmène chez Rebecca, la nouvelle vétérinaire qui a repris le cabinet de Christophe. Elle n’apprécie pas ça façon de faire et confie à Charles que Levars ne fait que penser à l’argent que le chien va lui rapporter mais pas à son bien-être…



Publicité





Plus tard, Levars fait courir son chien en forêt quand il disparait. Il déclare sa perte au commissariat avant de recevoir un appel. On a enlevé Titus et on lui réclame 1.500 euros pour le récupérer !

Eve soupçonne Muriel

Eve parle à Muriel du voyage à Rome avec Eliott. Elle la trouve pas motivée et se pose des questions sur sa belle-fille…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : ce qui vous attend du 12 au 16 août sur France 2 (résumés + vidéo)

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici