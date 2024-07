C dans l’air du 9 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 juillet 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Vers une France ingouvernable ?

Et maintenant, comment procéder ? C’est la grande question depuis que les Français n’ont attribué aucune majorité claire à l’Assemblée. Bien que la gauche ait obtenu 182 députés, elle reste loin des 289 sièges nécessaires pour gouverner sans risque de renversement. Ce mardi, les députés élus du Nouveau Front populaire sont arrivés à l’Assemblée, et le débat sur la coalition à former et le candidat à proposer pour Matignon est omniprésent.



Manuel Bompard a déclaré que Jean-Luc Mélenchon « continue de faire partie des options », mais d’autres noms sont également évoqués, tels que l’écologiste Marine Tondelier, la socialiste Johanna Rolland, ou les ex-insoumis Clémentine Autain et François Ruffin. Cependant, l’incertitude règne, car Emmanuel Macron n’est pas obligé de confier les clés de Matignon à la gauche. Certains, comme Gérald Darmanin, plaident pour une coalition basée sur une alliance entre le camp présidentiel et les LR.

Pendant ce temps, au RN, c’est l’heure des ajustements. Gilles Pennelle, directeur en charge du recrutement, a démissionné. Celui qui supervisait le « plan Matignon » pour préparer des élections anticipées paye les dérapages de certains candidats. L’enjeu est de mieux se préparer en cas de nouvelle dissolution dans un an.

Pour comprendre la situation, C dans l’air a interviewé Benjamin Morel, constitutionnaliste, qui estime que la nouvelle Assemblée nationale rendra tout gouvernement très instable. Selon lui, les seules coalitions possibles vont « des LR aux Verts » ou « des Communistes à Horizons ». Mais le risque de déception des électeurs est élevé.

Enfin, du côté des petits patrons, on commence à s’inquiéter de l’instabilité qui se profile en France. Le programme économique du Nouveau Front populaire, notamment certaines mesures comme l’augmentation du SMIC à 1600 € net, suscite parfois des craintes.

Alors, quel Premier ministre le NFP proposera-t-il ? Macron peut-il tenter une alliance avec la droite ? Comment le programme de la gauche est-il perçu par les petits patrons ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 9 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.