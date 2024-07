Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna privé de direct à la rentrée !

Publicité





Coup dur pour Cyril Hanouna et son émission quotidienne de C8 « Touche pas à mon poste ». A la rentrée, le talk-show ne sera plus en direct !





Comme rapporté par le Parisien, la direction de C8 était auditionnée aujourd'hui par l'Arcom.







Elle s’est ainsi engagée à renforcer le contrôle de son antenne. À partir de la rentrée, Franck Appietto annonce que l’émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) ne sera plus diffusée en direct, mais avec un différé de 30 à 45 minutes.

Ce « time-delay » permettra au diffuseur et au producteur de supprimer les scènes controversées, afin de mieux contrôler l’antenne et d’éviter de nouvelles procédures.



« Nous sommes très attachés au direct, car c’est la modernité et l’interactivité avec le public. C’est un format qu’on a privilégié pendant des années. (…) On a décidé de faire un time delay suffisamment important pour TPMP qui nous évitera tout débordement. Ce sera effectif dès la rentrée. On a besoin d’un time delay qui nous permet de faire du montage » a déclaré Franck Appietto, directeur général de C8, devant l’Arcom, le régulateur des médias, ce mardi.

L’animateur vedette de C8 n’a pas réagi pour l’instant.