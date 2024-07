Les 12 coups de midi du 30 juillet : Emilien fait fort, encore un indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 30 juillet 2024, 307ème victoire d’Emilien – Troisième Coup de Maître d’affilée pour Emilien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé aujourd’hui un Coup de Maître à 10.000 aujourd’hui et a pu tenter encore une fois sa chance face à l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 30 juillet, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à 1.315.799 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de l’actrice Emma Mackey, mais c’est raté ! Côté indices, un nouveau apparait : des fleurs de cerisier du Japon. Ça s’ajoute à ceux déjà présents : la ville de Sète en fond, une pile de livres et la Tour Eiffel.

On vous rappelle que c’est le rappeur Nekfeu derrière cette étoile. La ville de Sète fait référence à un film qu’il a tourné là-bas avec Catherine Deneuve, « Tout nous sépare », il est passionné de littérature, la Tour Eiffel apparait dans les paroles de sa chanson « When We Were Young », et les fleurs de cerisier du Japon en référence à sa collaboration avec la japonaise Crystal Kay.

Noms déjà proposés : Jena Ortega, Selena Gomez, Emma Mackey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 juillet

