« Camping Paradis » : quand TF1 diffusera le prochain épisode inédit ?

Publicité





Cet été, vous passez tous vos lundis soirs avec Laurent Ournac et l’équipe de « Camping Paradis ». Mais après trois lundis d’épisodes inédits, la série passera en mode rediffusions dès lundi prochain.





Alors, quand la chaine diffusera-t-elle les prochains inédits ? On vous dit tout !







Publicité





Cette nouvelle saison inédite de « Camping Paradis » comporte 3 autres épisodes inédits déjà tournés. Le prochain, c’est « Les Bleus au Maroc ». Comme son nom l’indique, cet épisode verra Tom et son équipe débarquer au Maroc ! Et il s’agira d’un flash-back puisque Tom racontera à sa fille comme Stéphanie et lui sont tombés amoureux à l’occasion de vacances avec Parizot, Audrey et Xavier .

TF1 n’a pas encore annoncé la date de diffusion mais ce devrait logiquement être le lundi 19 août. D’ici là, vous retrouverez d’anciens épisodes chaque lundi.



Publicité