Demain nous appartient du 10 juillet : Mélody libérée (résumé + vidéo épisode 1723 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 10 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1723 de DNA – Igor a été arrêté pour les meurtres de Clarisse et John dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mélody est donc innocentée et va être libérée de prison.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





Demain nous appartient du 10 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1723

Damien annonce la bonne nouvelle à Audrey, Mélody a été innocentée puisque le meurtrier de Clarisse et John a été arrêté. Il s’agit d’Igor Belinski. Audrey se réjouit que Mélody sorte de prison et puisse être là pour Bastien ! Mais il va falloir que Mélody trouve le courage de parler à son fils…

Mais au commissariat, Violette signale la disparition de Bastien…. Et Victoire découvre qu’Amel a été admise en Allemagne l’an prochain. Et face aux dégâts, Bart perd son sang-froid !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Bastien apprend une bonne nouvelle ! (vidéo épisode du 15 juillet)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 10 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.