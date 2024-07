Plus Belle La Vie du 10 juillet 2024 : Jennifer se sauve, Mirta aveugle (résumé + extrait vidéo épisode 132 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 132 de PBLV – Jennifer va enfin réussir à se libérer et s’enfuir aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ça sent la fin pour Pascal !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 juillet 2024 – résumé de l’épisode 132

Ariane a reçu les analyses de Samuel, révélant qu’il a été drogué au Propofol, l’anesthésiant volé au cabinet médical. Méline soupçonne fortement Jennifer, mais Samuel est persuadé qu’elle est innocente et qu’elle a été piégée par quelqu’un d’autre. Samuel informe la commissaire qu’elle s’appelle en réalité Ambre Castain, née sous X le 13 juillet 1989, et adoptée par un couple de médecins décédés dans un accident lorsqu’elle était enfant.

Pendant ce temps, Jennifer, ligotée, essaie de couper ses liens avec un morceau de verre, mais le laisse tomber lorsque Pascal entre. Pascal lui annonce qu’il a trouvé quelqu’un pour leur fournir de faux papiers et qu’il a besoin d’une photo d’elle. Jennifer fait semblant de coopérer. Pascal commence à la recoiffer pour la photo mais reçoit un message urgent l’obligeant à retourner au cabinet médical. Au cabinet, Gabriel commente les difficultés rencontrées en l’absence de Jennifer. Celle-ci, toujours captive, parvient à récupérer le morceau de verre et continue de couper ses liens. Jennifer réussit finalement à se libérer mais trouve la porte verrouillée. Désemparée, elle cherche une solution. Pendant ce temps, Samuel arrive au cabinet, provoquant la surprise de Pascal qui pensait qu’il était mort. Pascal quitte précipitamment le cabinet pour rentrer chez lui, découvrant que Jennifer a réussi à se libérer. Jennifer profite de son absence pour s’échapper, se précipitant dans les escaliers.

Babeth et Luna se retrouvent. Babeth confie que ses discussions avec Patrick ont amélioré la situation, mais elle reçoit une notification de la banque indiquant que Patrick a dépensé 800 euros supplémentaires. Furieuse, Babeth décide de confronter Patrick. Babeth rentre chez elle en colère, rappelant à Patrick leurs salaires et lui reprochant d’avoir dépensé 1200 euros en une semaine. Patrick lui montre alors son achat : une planche de surf. Babeth accompagne Patrick à un cours de surf. Pendant la session, Patrick se retrouve avec sa combinaison coincée sur la planche, provoquant l’hilarité de Babeth qui filme la scène.



Mirta continue de faire le ménage de manière compulsive et s’en prend à Yolande, stressée par l’audit imminent. Yolande reste sereine et note des taches que Mirta a laissées. Edith, la responsable de l’audit, distribue des questionnaires à Yolande et Mirta. Elle demande à Mirta de lire la première question, mais celle-ci semble gênée. Yolande renverse intentionnellement de l’eau pour distraire Edith, qui décide finalement de leur envoyer les questionnaires par mail. Plus tard, Yolande parle à Mirta et découvre que celle-ci a des problèmes de vue. Bien que Mirta nie au début, elle finit par avouer qu’elle voit de moins en moins bien, avec des troubles visuels croissants, et qu’elle craint de devenir aveugle.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 juillet 2024 – extrait vidéo

