Demain nous appartient du 24 juillet : Caroline a tiré sur Soizic ! (résumé + vidéo épisode 1733 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1733 de DNA – Caroline Leblanc a tiré sur Soizic hier dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Par chance, elle a réussi à lui échapper et n’a reçu aucun tir !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





Demain nous appartient du 24 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1733

Soizic est au commissariat pour livrer son témoignage à Aurore. Une femme lui a tiré dessus dans la rue ! Au fil du témoignage, Aurore comprend que c’est Caroline Leblanc. Et Soizic l’identifie ! Elle ne comprend pas pourquoi l’ex de William s’en est prise à elle.

De son côté, Damien soupçonne Bastien d’être le petit ami de Violette… Et face au destin qui opère, Marianne est très émue…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aurore quitte William, Caroline arrêtée (vidéo épisode du 25 juillet)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 24 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.