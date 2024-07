Les 12 coups de midi : Emilien se confie sur son élimination !

Publicité





Les 12 coups de midi, l’élimination d’Emilien – Quand Emilien sera-t-il éliminé du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que beaucoup se posent alors qu’Emilien a signé une 300ème victoire hier midi sur TF1.





Mais si sur les tournages Emilien n’a toujours pas été éliminé, il s’est récemment confié sur ce qu’il compte faire après son élimination.







Emilien parle de ses projets après son élimination des 12 coups de midi

Et surprise, malgré qu’il ait engrangé plus d’un million d’euros, Emilien compte retourner à l’université et redoubler son année de licence d’Histoire !

« Dans mes études j’apprends beaucoup de choses. Et c’est ce qui me stimule. D’apprendre des choses et de découvrir de nouvelles informations. (…) Donc une fois que cette très jolie histoire se sera refermée, je reprendrai mes études tranquillement » a-t-il récemment confié à Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi.



Reste à savoir si Emilien pourra vraiment reprendre les cours à la rentrée puisqu’il n’est toujours pas éliminé et que les tournages reprennent fin août. A moins qu’il ne décide d’abandonner ? Suspense !

Et côté jeux, Emilien aimerait bien participer au « Quiz des champions » de Cyril Féraud sur France 2 : « C’est vrai que le Quiz des champions, c’est une très bonne idée, a reconnu le jeune étudiant. Ça permet de représenter notre jeu, notre émission, donc je ne serais pas contre l’idée. » a-t-il expliqué à Télé 7 Jours.

Retrouvez Emilien ce mercredi midi dans « Les 12 coups de midi » sur TF1.