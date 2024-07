Les 12 coups de midi : l’élimination d’Emilien, info ou intox ? On vous dit tout !

Publicité





Les 12 coups de midi, Emilien a-t-il été éliminé ? – Emilien semble plus que jamais imbattable dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et si la semaine dernière Chasseur d’Etoile sur YouTube a annoncé l’élimination d’Emilien pour le 17 septembre, il s’agissait d’un fake news !











Publicité





Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages et ça le mène jusqu’en… octobre. Plus d’un an après son arrivée, Emilien sera donc toujours Maître de Midi. De quoi lasser les téléspectateurs !

Et on peut vous dire que si Emilien et Jean-Luc Reichmann sont encore en tournage ce mardi, ils vont ensuite repartir pour un mois et demi de vacances. En effet, les tournages s’achèveront ce soir et ne reprendront que le 27 août prochain. Aucune élimination en vue donc pour Emilien avant longtemps, à moins que ça n’arrive aujourd’hui.

Retrouvez Emilien ce mardi midi dans « Les 12 coups de midi » sur TF1.



Publicité