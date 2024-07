Demain nous appartient spoiler : les Moreno sur le départ ? (vidéo épisode du 18 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sylvain et Christelle vont être très inquiets pour Charlie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, ils apprennent que Charlie est dans une situation très compliquée à Montréal…











Sylvain sur le départ

Les Moreno s’inquiètent pour Charlie, qui est immobilisée à Montréal. La jeune femme est seule et la jambe dans le plâtre… Elle ne voulait pas les inquiéter et ne leur a rien dit, mais Nathan a vendu la mèche.

Christelle n’a plus de vacances et ne peut pas partir mais Sylvain envisage de s’installer à Montréal pour l’été. Christelle lui rappelle qu’il vient de relancer sa société mais Bruno propose de prendre le relais pendant son absence.

