Euro 2024 : suivre France / Belgique en direct (compos, score en temps réel et résultat final)

Euro 2024, France / Belgique en direct, live et streaming ce lundi 1er juillet 2024 – Nouvelle journée de l’UEFA Euro 2024 ce lundi. Les Bleus affrontent la Belgique pour espérer se qualifier pour les quarts de finale !





A suivre ce soir dès 17h30 sur TF1, coup d’envoi à 18h.







Place aux matchs à élimination directe pour l’équipe de France. Après des matchs compliqués en phase de poules et aucun but marqués en dehors d’un penalty, ils doivent augmenter leur niveau pour espérer battre la Belgique et atteindre les quarts de finale.

France / Belgique – Composition des équipes

🔵 France (composition officielle) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé (cap.)



🔵 Belgique (composition officielle) : Casteels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku ; Lukaku, Openda

France / Belgique en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 17h30. Coup d’envoi de la rencontre à 18h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

France / Belgique, match de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce lundi 1er juillet 2024.