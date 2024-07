C à vous du 1er juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er juillet 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Spéciale 1er tour des Législatives avec Sofiane Zermani; Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti « Les Écologistes »; Louis Aliot, maire de Perpignan et premier vice-président du Rassemblement National

🔵 📌 Dans la suite de C à vous spéciale 1er tour des législatives :

– Dominique Reynie, politologue, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique

– Yael BRAUNPIVET, présidente sortante Renaissance de l’Assemblée nationale, candidate aux élections législatives dans la 5ème circonscription des Yvelines

– Charles Berling, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre



