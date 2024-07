Un Si Grand Soleil spoiler : la rupture de Florent et Claire, Tom face à la vérité (résumé épisode du 12 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1434 épisode du 12 juillet 2024 – C'est la fin d'un couple phare qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans deux semaines, Florent et Claire vont décider de se séparer !





Florent rentre chez lui après avoir couché avec Stéphanie… Claire n’est pas dupe et lui demande d’aller prendre une douche avant de se coucher.







Florent se confie à Johanna au cabinet… Il pense que Stéphanie le manipule et qu’elle n’est pas innocente dans l’affaire de blanchiment d’argent. Mais il pense avoir des sentiments pour elle. De son côté, Claire confie à Janet qu’elle pense que Florent l’a trompé et qu’ils ne s’aiment plus.

Le soir, Florent avoue tout à Claire. Elle lui dit que c’est le vide entre eux depuis le départ de Kira. Ils ne s’aiment plus. Elle part s’installer chez Victor quelques temps.



Pendant ce temps là, Tom découvre que sa mère a été virée de chez L Cosmétiques et qu’elle a replongé dans son addiction aux jeux. Tom s’en veut de l’avoir cru et s’en va. Il annonce à sa mère qu’elle n’est pas prête de le revoir !

