Euro 2024 : suivre la finale Espagne / Angleterre en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Euro 2024, la finale Espagne / Angleterre en direct, live et streaming ce dimanche 14 juillet 2024 – Place à la grande finale de l’UEFA Euro 2024 ce dimanche soir. Après les défaites de l’Équipe de France et des Pays-Bas lors des demi-finales, c’est l’Espagne et l’Angleterre qui s’affrontent ce soir pour remporter la compétition !





A suivre ce soir dès 20h50 sur M6, coup d’envoi à 21h.







Ce match s’annonce légendaire pour clôturer l’UEFA Euro 2024. L’Espagne et l’Angleterre vont tout donner pour décrocher la victoire ! Déjà demi-finaliste lors de l’Euro 2020, l’Angleterre parviendra-t-elle à remporter son premier titre européen face à l’Espagne, qui en compte déjà trois ? Qui sera le grand vainqueur ?

Espagne / Angleterre – Composition des équipes

🔵 Espagne (composition officielle) : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Malen, Simons, Gakpo – Depay



🔵 Angleterre (composition officielle) : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Mainoo, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Espagne / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Euro 2024.

Espagne / Angleterre, finale de l’UEFA Euro 2024, à suivre ce dimanche 14 juillet 2024.