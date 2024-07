Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Natasha St-Pier ? (résumé émission 2 du 6 juillet 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 6 juillet 2024 – C’est parti pour le second numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Natasha St-Pier, Eve Gilles, Paloma, Lolita Banana, Joseph Kamel et Sören Prévost.





Ce soir, la cellule interdite c’est « l’antre des cauchemars ». Natasha s’y rend et la machine analyse ses peurs les plus irrationnelles. Son épreuve cauchemardesque sera celle de « l’attaque des chiens ». Elle fait cette épreuve en présence d’un chien féroce, et doit récolter un maximum d’eau pour libérer la clé. Elle réussit et remporte la clé !







Place à la Cellule Infernale pour Eve. Mission réussie, elle remporte elle aussi la clé !

Le Père Fouras convoque Sören dans la Vigie. Il ne parvient pas à résoudre l’énigme, c’est raté.



On retrouve ensuite Paloma dans l’antre des cauchemars. Elle va devoir affronter sa peur des araignées ! Elle fait l’épreuve « Arachnophobie » avec Lolita. C’est raté, pas de clé.

Joseph Kamel participe ensuite à l’épreuve de l’Araignée. Passe Muraille a décidé de l’affronter ! Passe Muraille fait directement tombé Joseph ! Et c’est un nouvel échec, ils n’ont toujours que 2 clés.

Eve est dans la cellule interdite, le Père Fouras l’envoie faire l’épreuve de « La torche humaine ». Elle doit réussir à allumer des flambeaux avec son gant en flamme ! C’est réussi, elle remporte la clé.

On continue avec le Flipper. C’est Natasha et Joseph qui y vont. C’est réussi, ils ont la clé !

L’équipe se rend à Haute Tension, c’est Paloma et Lolita qui sont désignées. C’est un échec. Paloma est faite prisonnière.

Place au Débarras avec Cyril Gossbo. C’est Eve qui y va. Elle réussit et repart avec la clé.

Sören est dans l’antre des cauchemars. Il doit faire l’épreuve du Barbier avec Willy. Il permet à l’équipe de remporter une 6ème clé, il n’en manque qu’une !

C’est l’heure de la libération de Paloma. Elle réussit et peut rejoindre son équipe. C’est ensuite l’heure du Jugement. Natasha décide de se sacrifier et choisit Rouge. C’est réussi, elle rejoint l’équipe pour les Aventures.

Début de la chasse aux indices. Ça commence avec la Supérette, c’est Natasha qui y va. Elle réussit à décrocher le premier indice : FLAMME.

Paloma est face à Lady Boo au Coton-Tige. Elle a trop peur et se retrouve tétanisée.

On continue avec la Cabine Abandonnée pour Eve. Elle n’a pas peur mais ne réussit pas à résoudre l’énigme du Père Fouras.

On retrouve Joseph dans l’antre des cauchemars. Le Père Fouras l’envoie sur l’épreuve de la Noyade. Encore un échec, toujours pas de second indice !

Direction le resto de Willy. Sören et Paloma doivent déguster le coq au vin un peu spécial de Willy… Avec des roupettes ! Et l’indice est remporté : MANIVELLE.

C’est l’heure du Conseil pour remporter du temps supplémentaire pour le trésor. Natasha, Eve et Paloma y vont. Natasha et Eve remportent chacunes leurs duels. Paloma perd le sien.

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils font un sacrifice et découvrent un nouvel indice : ALLER. Ils trouvent rapidement le mot code : RETOUR. Ils perdent beaucoup de temps pour se placer sur les lettres et récoltent les précieux boyards. Le verdict tombe : ils ont remporté 8.883 euros au profit de l’association Petit Cœur de beurre .

Fort Boyard du 6 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce second numéro de Fort Boyard ce samedi 6 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.