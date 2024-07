Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Jo-Wilfried Tsonga ? (résumé émission 4 du 18 juillet 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 18 juillet 2024 – C’est parti pour le quatrième numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Jo-Wilfried Tsonga, Julien Liebermann, Roman Doduik, Laurent Maistret, Erika Moulet et Manon Theodet.





Ce soir, la cellule interdite c’est « Haute sécurité ». Erika se retrouve face à l’ancien trésorier du Père Fouras, elle doit parier sur la réussite ou l’échec d’Erika. En cas de bon choix, elle aura une clé supplémentaire. En cas d’échec, la prison jusqu’à la fin de l’émission !







Carton plein pour les clés

Pour commencer la soirée, place au Viking pour Jo-Wilfried avec du coup un fort enjeu pour Erika. C’est une réussite pour Jo, qui remporte la clé ! Et Erika a parié sur sa victoire, elle remporte une seconde clé !

Ils enchainent avec l’Horlogerie. C’est Julien qui y va. C’est raté !



Place à une nouvelle épreuve : Château Boyard. Roman et Erika y vont. Ils réussissent à remporter la clé.

Jo-Wilfried est face au Trésorier. Il peut échanger une clé contre 1.000 euros. Il accepte alors que le reste de l’équipe était contre ! On continue avec le Ring pour Laurent. C’est gagné, il remporte la 3ème clé !

On retrouve Cyril Gossbo dans le Débarras avec Manon. Elle réussit à répondre aux questions sur le cinéma et remporte la clé.

Place au Flipper pour Laurent et Erika. C’est encore réussi et déjà 5 clés en poche !

Julien est à son tour face au Trésorier. Il doit choisir son handicap pour l’épreuve de la Banque : un boulet au pied, ou être relié à Romane. Il choisit le boulet ! C’est un échec et il est fait prisonnier.

On continue avec le restaurant de Willy. Erika et Manon y vont. Elles mangent tout ce qu’il a préparé et remportent la 6ème clé !

L’équipe se rend ensuite au Surf pour soutenir Jo-Wilfried. Il réussit et ils ont toutes les clés !

Julien est face au Trésorier pour se libérer. Il réussit les défis proposés et il est libre.

L’équipe passe quand même par le Jugement avec à la clé, un indice supplémentaire. Manon se sacrifie et choisit Rouge. Ils remportent un indice supplémentaire, mais Manon perd et est faite prisonnière.

Avant les aventures, Roman est face au Trésorier. Il lui propose un joker pour les aventures, qu’il doit attraper dans une boite pleine d’insectes… C’est un échec !

Place aux Aventures. Ça commence avec le Tir à la Corde pour Julien et Laurent. C’est raté ! Direction le Laboratoire pour Erika, Passe-Partout lui offre une lampe torche. C’est réussi et elle remporte un second indice ! Ces deux indices sont LANCE et RETOUR. Direction la Cabine Vertigineuse pour Jo-Wilfried. Il ne trouve pas la réponse à l’énigme, c’est raté. On continue avec la Tête Chercheuse pour Roman. C’est réussi, nouvel indice : BOUGIE. Dernière aventure, le Funambule. C’est Erika et elle a peur. Elle affronte Passe Muraille et remporte un 4ème indice : OLYMPIQUE.

Manon doit se libérer. Elle réussit à sortir sans faire perdre de temps à son équipe. Place ensuite au Conseil. Jo-Wilfried, Erika et Julien y vont. C’est réussi pour Jo, mais c’est raté pour Erika et Julien.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…