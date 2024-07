Secret Story Afrique : 4 nominés cette semaine ! Où voter ?

Publicité





Secret Story Afrique, infos – Nouvelle semaine dans la maison des secrets pour les habitants de Secret Story Afrique, déclinaison de l’émission de télé-réalité française en Afrique francophone. Après l’élimination des jumelles Ma et Mota samedi dernier, cette semaine est marquée par les destinés liés. Ils sont donc exceptionnellement 4 nominés !











Et à l’issue des votes des habitants, Nika, Gloire et Grace, Beriche, et Tracy sont nominés cette semaine.

L’un des quatre nominés quittera définitivement la maison des secrets à l’issue du prime de samedi soir. Les votes se font sur le site de Secret Story Afrique ici.



Qui sera le prochain éliminé de Secret Story Afrique ? La réponse samedi soir sur Canal+ Pop !