Demain nous appartient spoiler : Damien inquiet, il découvre que Violette... (vidéo épisode du 23 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Damien va s’inquiéter pour sa soeur, Violette, dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Damien est persuadé que sa soeur est en couple et il cherche à savoir avec qui…











Damien découvre que sa soeur est amoureuse

Sous les yeux d’Audrey, amusée, Damien mène l’enquête et interroge Lizzie. Il pense que Violette sort avec… Bastien ! Lizzie lui assure que ce n’est pas le cas, sans lui révéler que Violette est avec Jordan. Audrey pense que Damien ne devrait pas s’inquiéter, mais il lui rappelle l’histoire des boosters.

Une chose est sure, Damien et Audrey ne sont pas au bout de leurs surprises ! Comment réagiront-ils en apprenant que Jordan et Violette sont amoureux et en couple ?

