« HugoDécrypte : L’interview face cachée » : Victor Wembanyama ce soir sur France 2 (20 juillet)

« HugoDécrypte : L’interview face cachée » du 20 juillet 2024 – Pas de « 20h30 le samedi » aujourd’hui sur France 2. La chaîne diffuse un nouveau numéro inédit de « HugoDécrypte : L’interview face cachée ». Ce soir, Hugo Travers, fondateur d’HugoDécrypte, reçoit Victor Wembanyama, le jeune joueur international français de basket-ball.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« HugoDécrypte : L’interview face cachée » du 20 juillet 2024 : Victor Wembanyama

Victor Wembanyama évolue en NBA, où il est sélectionné comme choix numéro un de la draft en juin 2023, une première pour un Français. À la fin de sa première saison, il devient le meilleur contreur de la ligue et reçoit unanimement la distinction de « Rookie of the Year ». Il joue au poste d’ailier fort / pivot avec les Spurs de San Antonio. À 20 ans, son objectif est de remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous le maillot bleu.

La mécanique de l’interview face cachée s’inspire des jeux, offrant un ton à la fois ludique et profond. Le format d’HugoDécrypte est rythmé par des événements inattendus visant à surprendre l’invité et à obtenir des réponses originales.



Ce nouveau rendez-vous est diffusé sur France Télévisions et est accessible sur france.tv ainsi que sur les plateformes sociales de HugoDécrypte.

