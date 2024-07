Un Si Grand Soleil : Jérémie Covillault (François) évincé ? Il s’explique

Publicité





Un si grand soleil spoilers, infos intrigues à l’avance – On peut dire que la semaine a été mouvementée dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Vous avez notamment pu assister à la mort de François Laumière, incarné par Jérémie Covillault.





Le père de Laurine et Boris a succombé à une crise cardiaque, tournée pas moins de six mois plus tôt, en janvier dernier !







Mais pourquoi la production a-t-elle choisie de faire mourir François Laumière ? Jérémie Covillault s’est expliqué dans une interview pour Allociné et il n’a pas été évincé, il n’avait plus le temps pour une série quotidienne et devait s’absenter.

« Je ne pouvais pas rester à long terme dans Un si grand soleil. Il a donc été décidé de me faire sortir de la série. Au début, les scénaristes ne savaient pas trop s’ils allaient me garder sous le coude en attendant que je puisse revenir en faisant partir François en voyage ou en prison. Au final, ils ont choisi de le faire mourir. » a expliqué l’acteur.



Il regrette toutefois que l’on ait décidé de le faire mourir car il aurait aimé avoir la possibilité de revenir : « J’ai beaucoup aimé travailler sur cette série, j’ai fait plein de superbes rencontres. J’ai eu de la chance d’avoir un personnage très intéressant et très amusant à faire. Malheureusement, je n’ai pas le temps de rester dans la série et je suis un peu obligé de partir. J’aurais bien aimé pouvoir rester ou en tout cas revenir faire un coucou de temps en temps. »

