Ici tout commence du 10 juillet : la théorie de Rose, les gendarmes alertés (résumé + vidéo épisode 965 en avance)

Ici tout commence du 10 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 965 – Jasmine est très inquiète ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Elle a été suivie jusqu’à la propriété de Paul et la voiture lui a foncé dessus, sous les yeux de Jim…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 juillet 2024 – résumé de l’épisode 965

Rose et Constance essaient de rassurer Jasmine. Elles pensent qu’il ne faut pas dramatiser et que c’était peut être un chasseur, un pêcheur, ou bien quelqu’un qui faisait un repérage pour un cambriolage… Jim et Jasmine n’y croient pas alors que Paul rentre de la gendarmerie.

Malgré les avis contraires, Jasmine poursuit son enquête. A l’institut, Lionel offre à ses stagiaires un aperçu du concours. Et pendant ce temps là, Laetitia se donne en spectacle…



Ici tout commence du 10 juillet 2024 – extrait vidéo

