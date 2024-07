Ici tout commence du 11 juillet : Jasmine découvre l’identité du stalker (résumé + vidéo épisode 966 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 966 – Jasmine est très inquiète ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Elle a été suivie jusqu'à la propriété de Paul et la voiture lui a foncé dessus, sous les yeux de Jim…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 11 juillet 2024 – résumé de l’épisode 966

Jasmine est très inquiète pour Naël alors que la secte de ses parents refait surface… Quand ils avaient tenté d’enlever son fils, Jasmine les avait envoyés en prison et elle craint une vengeance. Jasmine a appelé Greg pour lui demander d’être vigilant mais il l’emmène dans un parc aquatique… Jim essaie de rassurer Jasmine. Le fameux Yves63 lui donne ensuite rendez-vous pour lui parler. Jasmine y va contre l’avis de tous et découvre que son stalker est Fabien Chevelle, qui faisait partie de la communauté de ses parents. Il s’apprête à lui faire des révélations quand Paul et Rose débarquent…

A l’institut, Lionel pousse ses stagiaires dans le grand bain ! Et au Double A, alors que tout le monde est soit en vacances soit en stade, Anaïs réunit une drôle d’équipe… En effet, Olivia décide que tous les chefs de l’institut font former sa brigade !



Ici tout commence du 11 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.