Plus Belle La Vie du 11 juillet 2024 : Pascal s’enfuit avec Jennifer ! (résumé + extrait vidéo épisode 133 en avance)

Plus belle la vie du 11 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 133 de PBLV – Pascal va réussir à rattraper Jennifer et il va s’enfuir avec elle cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Samuel est sur ses traces !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 juillet 2024 – résumé de l’épisode 133

Jennifer, paniquée, est dans la rue lorsqu’elle croise un homme à qui elle demande d’appeler la police. Cependant, Pascal arrive et la force à partir avec lui. Désespérée, Jennifer supplie l’homme de prévenir la police et lui donne son nom. Pendant ce temps là, commissariat, Ariane informe Samuel qu’Ambre avait un grand frère qui avait tenté de la tuer quand elle avait 8 ans et avait fini en hôpital psychiatrique. Mais Ariane n’a plus de trace de lui. Samuel est convaincu que c’est lui et fait le lien avec la camisole de force trouvée dans le camion.

A l’appartement, Pascal fait ses bagages, reprochant à Jennifer de s’être enfuie. Il tient un couteau et lui dit qu’elle ne lui laisse plus le choix… Au commissariat, Samuel informe Ariane que Laurent, le frère d’Ambre, s’est échappé de l’hôpital psychiatrique il y a quelques années. Samuel pense que Pascal est Laurent, mais Ariane ne voit pas de ressemblance. Un collègue leur apprend que quelqu’un a vu Jennifer.

La police scientifique relève des empreintes dans un cabinet médical. Gabriel en parle à Thomas, qui pense que Pascal cache quelque chose. Gabriel dit qu’il peut aider la police car son tensiomètre de secours, utilisé par Pascal, n’a pas été touché depuis. Ariane reçoit un appel de la police scientifique : Pascal est bien Laurent, le frère d’Ambre. Ils se précipitent chez lui, mais il est déjà parti, en laissant une photo d’eux sur la table basse.



Au Mistral, Zoé sert un café à Jules, qui travaille sur un article sur les amours d’été. La fille qu’il devait interviewer l’a planté, et il demande à Zoé de la remplacer, ce qu’elle refuse sèchement, ne voulant pas parler d’elle-même. Jules propose alors de l’aider avec son crush, mais Zoé pense que c’est sans espoir. Il lui parle de son expérience avec Morgane. Plus tard, Morgane est avec Jules et elle stresse pour un concours de tir, elle lui explique que sa cote est en chute libre. Zoé les rejoint et propose de l’aider à gérer son stress, elle l’emmène pour quelques exercices. Après tout ça, Morgane est contente et lui dit qu’elle lui rappelle sa petite sœur, ce qui déplaît à Zoé.

Patrick se rend à son cours de surf pendant que Babeth montre une vidéo à Léa et elles rient. Patrick s’en fiche et part. Babeth dit à Léa qu’il est heureux et qu’elle est prête à le suivre. Plus tard, Patrick rejoint Babeth avec une surprise : il a réservé des vacances à Hossegor ! Babeth n’apprécie pas de ne pas avoir été consultée et comprend que c’est pour le surf. Il lui dit que c’est le rêve de sa vie alors elle accepte.

