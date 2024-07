Plus Belle La Vie du 16 juillet 2024 : la fin pour Pascal ! (résumé + extrait vidéo épisode 136 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 136 de PBLV – C’est enfin la fin pour Pascal aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, grâce à Samuel et l’aide de Gabriel, Jennifer va être retrouvée et Pascal arrêté !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 juillet 2024 – résumé de l’épisode 136

Pascal et Jennifer jouent aux fléchettes tout en se rappelant leurs vacances familiales. Jennifer demande à Pascal de lui apporter à boire, et en profite elle lance une fléchette portant le message « SOS » en direction d’une joggeuse… Mais la femme ne la voit pas alors que Pascal l’observe…

Au Mistral, Samuel recherche toujours Jennifer. Il montre à Gabriel une photo de vacances de 1997 pour l’aider à localiser l’endroit. Gabriel est sceptique et pense que Samuel est dans le déni, mais Samuel est convaincu que Jennifer est encore en vie. Thomas insiste pour que Gabriel aide Samuel, et il accepte enfin de regarder la photo.

Gabriel pense avoir identifié l’endroit de la photo. Pendant ce temps, Pascal récupère le message SOS de Jennifer et lui administre une injection pour l’endormir. Thomas donne les coordonnées GPS de l’endroit à Méline au commissariat. Ariane insiste pour y aller, craignant que Samuel soit en danger, et Méline lui permet de partir avec une équipe.



Au Mistral, Gabriel informe Babeth qu’ils vont peut-être retrouver Jennifer. Babeth admire le courage de Samuel et regrette de ne pas avoir cru Jennifer plus tôt. Gabriel s’inquiète pour Samuel. Pendant ce temps là, Samuel arrive sur les lieux de la photo. Jennifer se réveille alors que Pascal s’apprête à partir. Il hurle sur Jennifer, la terrifiant, et la force à monter dans une camionnette. Samuel intervient. Pascal s’enfuit et Samuel le poursuit avec une arme. Ariane et ses collègues arrivent sur place. Pascal menace de se suicider, mais Jennifer le supplie de lâcher son couteau. Ariane le neutralise et lui passe les menottes.

Samuel retrouve Jennifer et l’accompagne à l’hôpital. Ariane explique à Jennifer que c’est grâce à Samuel qu’ils l’ont retrouvée. Jennifer dit à Samuel qu’elle l’aime.

À l’hôpital, Mirta se prépare à une opération de la cataracte des deux yeux. Yolande est angoissée à l’idée de gérer seule l’audit de la résidence. Elle craint de faire des erreurs qui pourraient leur coûter leur logement et leur emploi. Mirta l’encourage à rester forte et à tout faire pour conserver leur travail.

À la résidence, Edith Cardot mène l’audit et Yolande a du mal à remplir un état des lieux de sortie, prétendant que Mirta gère habituellement les papiers tandis qu’elle s’occupe du manuel. Steve arrive alors et demande à voir Mirta pour son ballon d’eau chaude. Yolande fait de son mieux, mais Edith remarque qu’elle laisse Steve se débrouiller seul.

L’audit se termine en catastrophe. Edith reproche à Yolande le fonctionnement des machines en dehors des heures creuses et n’apprécie pas de voir Jules avec son vélo dans la résidence. Elle annonce qu’elle reviendra évaluer Mirta dans deux jours.

Yolande raccompagne Mirta, les yeux bandés. Elle ment en disant que l’audit s’est bien passé. Mirta apprend qu’elle sera également évaluée dans deux jours et dit que c’est impossible car elle ne sera pas en état. Yolande finit par avouer que l’audit ne s’est pas bien passé.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

