Ici tout commence du 25 juillet : Jasmine hospitalisée, elle apprend que... (résumé + vidéo épisode 976 en avance)

Ici tout commence du 25 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 976 – Le cauchemar est terminé pour Jasmine et Carla dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, Jasmine est hospitalisée mais elle apprend une bonne nouvelle.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 juillet 2024 – résumé de l’épisode 976

Jim est aux côtés de Jasmine à l’hôpital. Le médecin vient la voir et lui annonce une bonne nouvelle : la balle a traversé l’épaule, il va falloir être prudent mais ça va aller ! Jasmine a eu beaucoup de chance. Elle va maintenant devoir se reposer et elle va pouvoir rentrer à l’institut. Jim lui avoue qu’il a eu très peur de la perdre…

De leur côté, Carla et Cléo réalisent que le calme ne suit pas toujours la tempête… A l’institut, Zoé part à la conquête du monde professionnel ! Et de son côté, Enzo sent que son heure de gloire approche ! Marc lui annonce une grande nouvelle.



Ici tout commence du 25 juillet 2024 – extrait vidéo

