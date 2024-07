Ici tout commence spoiler : Lionel fait une révélation choc à Thelma ! (vidéo épisode du 26 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’il n’en loupe pas une ! Lionel va faire une énorme gaffe dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel va parler de Solal avec Thelma et il va lui faire une révélation choc…











Solal a galéré avant de finalement se mettre en couple avec Thelma, dont il est amoureux depuis plusieurs mois. Mais au stage d’été, Lionel va faire une révélation à Thelma qui pourrait bien tout gâcher !

En effet, alors que Thelma confie à Lionel qu’elle est trop bien avec Solal et qu’elle le trouve adorable, voilà que Lionel décide de lui révéler qu’à son arrivée à l’institut, Solal était polyamoureux ! Il lui parle de son histoire avec Ambre et du fait que Solal n’est pas du genre à se caser avec une seule femme… On peut dire que Thelma ne s’attendait pas à ça, et ça la refroidit.

On imagine que Solal va être furieux quand il va apprendre ce que Lionel a raconté à sa copine…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 977 du 26 juillet 2024, l’énorme gaffe de Lionel face à Thelma

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

