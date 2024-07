Plus Belle La Vie du 25 juillet 2024 : Blanche s’en sort bien, Thomas dérape (résumé + extrait vidéo épisode 143 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 143 de PBLV – Thomas va déraper cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». De son côté, Blanche et ses amis s’en sortent bien : Paul et Christina sont libres !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 juillet 2024 – résumé de l’épisode 143

Christina et Paul sont libres

Blanche est victime de son succès et reçoit une avalanche de messages, dont beaucoup sont des insultes. Elle regrette que tout le monde soit au courant, tandis que Luna pense qu’elle ne devrait pas s’en soucier. Cependant, deux adhérentes se sont désinscrites de leurs ateliers. Eric annonce que Christina et Paul vont être déférés devant un juge.

Au Mistral, le livre de Blanche est sur toutes les lèvres. Kilian, perturbé, refuse d’écouter les écrits de son ancienne prof.



Blanche, prête à assumer, décide de faire une vidéo pour défendre Christina. Elle lance un live sur le compte de Carole Storm. Au Mistral, Aya montre le live à Eric. Blanche y raconte tout ce que Christina a subi.

Blanche, au commissariat avec Méline, apprend à Christina et Paul qu’ils sont libres. Grâce à l’appel de Blanche, Christina ne sera pas poursuivie. Paul, quant à lui, sera jugé mais reste libre en attendant. Méline demande à Blanche une dédicace de son livre.

Morgane dans le viseur

Au Mistral, Kilian Il va voir Zoé, qui ne travaille pas. Lorsqu’il l’interroge sur Jules, Zoé révèle qu’elle aimait en réalité Morgane, mais se rend compte que cette dernière est homophobe, ce que Kilian a du mal à croire. Zoé est très déçue.

A la résidence, Morgane croise Kilian, qui l’accuse d’homophobie et refuse de lui parler. Morgane explique qu’elle a seulement agi ainsi pour que Zoé la laisse tranquille, admettant avoir mal géré la situation.

Ariane se promène en bord de mer avec Zoé, qui lui parle des propos homophobes de Morgane. Ariane est surprise et désolée, essayant de réconforter sa fille en lui parlant de ses propres chagrins d’amour. Zoé interroge Ariane sur son père, mais celle-ci change de sujet.

À la résidence, Morgane retrouve Jules après une mauvaise journée mais refuse d’en parler. Jules l’interroge sur le baiser avec Zoé et ce qu’elle a ressenti. Morgane assure que cela ne signifiait rien, juste un moment de trouble. Jules insiste, et Morgane s’en va.

Thomas trompe Gabriel

Léa présente ses excuses à Garrec, mais il refuse d’exposer ses œuvres s’il pense qu’elles ne seront pas respectées. Léa insiste sur l’importance de la vente de ses œuvres au gala de charité, qui permettrait à des centaines d’enfants de partir en vacances. Un homme les rejoint, se présentant comme un agent venu rencontrer un boxeur, Kilian Corcel.

Gabriel retrouve Thomas au Mistral et ne comprend pas pourquoi il ne répond pas à ses messages. Thomas, occupé à préparer un buffet, reproche à Gabriel d’avoir une nouvelle fois annulé leur soirée, affirmant avoir l’impression de vivre avec un colocataire plutôt qu’un mari. Gabriel propose des vacances, mais Thomas décline et lui demande de partir. Une fois Gabriel parti, Thomas appelle quelqu’un et annonce avoir réussi à se libérer pour la soirée. Il retrouve ensuite Armand, qui le prend dans ses bras.

