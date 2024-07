Ici tout commence spoiler : Enzo est stressé, qui lui en veut ? (vidéo épisode du 26 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo a reçu un message de menaces et il est très inquiet dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Vic, Billie et Tom se réjouissent de se rendre à la soirée des jeunes talents, Enzo stresse…











Publicité





Il est mal suite au message de menaces qu’il a reçu et il s’inquiète. Qui lui en veut ? Est-ce que cette personne va s’en prendre à lui lors de la soirée ? Heureusement, Vic et leurs amis sont là pour le soutenir et le rebooster !

Vic assure à Enzo qu’elle ne le lâchera pas de la soirée, tout va bien se passer.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Lionel fait une révélation choc à Thelma ! (vidéo épisode du 26 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 977 du 26 juillet 2024, Enzo menacé et inquiet

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.