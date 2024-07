Ici tout commence spoiler : Jasmine et Carla se font enlever ! (vidéo épisode du 22 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Décidément, on peut dire que les Louvin ne reculent devant rien dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que tout le monde va fuir la villa de Paul et qu’ils vont ramener Cléo à l’institut, les Louvin n’ont pas dit leur dernier mot !…











Publicité





En effet, Jasmine et Carla recherchent Cléo… Elles la retrouvent dans une petite rue et elle explique qu’elle faisait du shopping. Cléo est clairement mal à l’aise, elle leur ment. Elle comptait retrouver ses « parents » et partir avec eux… Sauf que quand Jasmine et Carla voient passer la voiture des Louvin, Jasmine ne peut s’empêcher d’intervenir. Résultat, elles se font braquer et enlever ! Jérôme Louvin les menaces de son arme !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Zoé balance tout à Lionel ! (vidéo épisode du 19 juillet)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 973 du 22 juillet 2024, Jasmine et Carla enlevées par les Louvin



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.