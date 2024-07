Ici tout commence spoiler : Lionel grille Zoé qui... (vidéo épisode du 12 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Zoé s’est inscrite au stage d’été en vue de passer le concours d’entrée à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Zoé manque clairement de concentration et donne raison à son frère concernant sa motivation…











En effet, Lionel et Solal ont emmené les élèves du stage déjeuner au Double A. Il s’agit d’un exercice, ils doivent identifier ce qu’il y a dans leurs plats. Mais Zoé est plutôt occupée à regarder Gary et Thelma… Elle est jalouse et n’écoute pas du tout Mattéo, avec qui elle est en binôme.

Alors quand Lionel débarque, il remarque tout de suite que Zoé n’a même pas encore touché son plat et qu’elle manque de concentration… Lionel aurait-il finalement raison quand il dit que Zoé veut passer le concours juste pour rester avec Gary ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 967 du 12 juillet 2024, Zoé est jalouse

