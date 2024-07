C dans l’air du 10 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 juillet 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 10 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Tractations publiques… et dîners secrets

« Ce n’est que partie remise » : ce matin, à l’Assemblée nationale où le RN faisait sa rentrée, Marine Le Pen s’est montrée confiante malgré la non-accession au pouvoir de son parti. Elle vise davantage des élections anticipées que l’échéance de 2027. « Un retour aux urnes est parfaitement envisageable », a déclaré Jordan Bardella. Cet optimisme survient alors que Libération révèle des dîners secrets entre des membres de la macronie, tels qu’Edouard Philippe et Sébastien Lecornu, et le RN.



Pendant ce temps, les Républicains enchaînent les réunions pour désigner un président de groupe et proposer un candidat pour Matignon. Bien que la gauche soit arrivée en tête dimanche dernier, Macron pourrait opter pour une coalition avec la droite. C’est le souhait de certains membres du gouvernement, comme Gérald Darmanin et Aurore Bergé, qui prônent une « alliance programmatique » avec LR.

Une course de vitesse s’est engagée depuis 48 heures, chaque camp tentant de faire pression sur l’Élysée. À gauche, l’impatience grandit face au silence d’Emmanuel Macron et au maintien de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. L’écologiste Marine Tondelier parle de « déni » et de « braquage démocratique », tandis que l’insoumis Adrien Quatennens appelle à une marche sur Matignon. Le NFP cherche toujours un Premier ministre et, malgré plusieurs propositions, aucune décision collective n’a encore été prise.

Nous dirigeons-nous vers un blocage similaire à celui qu’ont connu nos voisins belges, qui sont restés plusieurs années sans gouvernement ? « C dans l’air » a interrogé Paul Magnette, président du parti socialiste belge, pour mieux comprendre comment la Belgique a surmonté ces crises politiques.

Alors, une coalition du centre et de la droite est-elle possible ? Emmanuel Macron peut-il ignorer la gauche ? Quels compromis les partis politiques belges ont-ils fait pour former un gouvernement ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 10 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.