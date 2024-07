Joséphine Ange Gardien du 10 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2024 – Ce mercredi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 10 juillet 2024 : l’épisode « Sur le coeur »

Charline, mariée et mère de deux enfants, voit sa vie bouleversée lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Ayant perdu sa propre mère à cause de cette maladie, elle a du mal à accepter la nouvelle et se trouve en plein déni. Face à cette épreuve, Joséphine l’aide à affronter la situation et à envisager l’opération redoutée avec plus de sérénité.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Ingrid Chauvin (Charline), Arnaud Gidoin (Marc), Cosima Bevernaege (Justine), Tristan Robin (Tony), Juliette Pi (Roxane), Omar Mebrouk (Frédéric Maille), Marie-Bénédicte Roy (Lili), Emilie Deville (Mila), Fatima Adoum (Docteur Borgon), Arnaud Maillard (Gérard), Fabien Lucciarini (Chrirurgien oncologue), Christelle Garcia Moya (L’hôtesse), Lionel Cecilio (Le serveur), Eric Soubelet (Cherasse)



Et à 16h l’épisode « Le secret de Gabrielle »

Gabrielle est sous le choc : elle vient d’apprendre que l’enfant qu’elle a mis au monde à 16 ans est en réalité vivant, contrairement à ce qu’on lui avait dit. Pour résoudre ce mystère, Joséphine n’a qu’une seule solution : retourner en 1962, dans le pensionnat où Gabrielle a séjourné. Une aventure palpitante attend notre ange gardien, qui se retrouve plongée au cœur des années 60, parmi des jeunes filles rêvant de liberté et découvrant leurs premiers amours.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Brigitte Fossey (Gabrielle Charmant), Christelle Reboul (Mademoiselle Girard), Hélène Church (Gabrielle jeune), Mathilde Hancisse (Nadine Beauchamps), Marie Berto (Madeleine), Camille Aguilar (Hélène Verdier), Madeleine Pougatch (Françoise), Emilie Blon-Metzinger (Mademoiselle Sanson), Jean-Baptiste Martin (Le Père Tardivel), Vincent Nemeth (Le Docteur Lancel), Bertrand Combe (Monsieur Lacan), Michel Biel (Frédéric), David Chenaud (Olivier), Thierry Baumann (Dominique), Philypa Phoenix (Madame Saldès), Thierry Nenez (Le gardien), Nicolas Le Guyader (Le sergent), Alix Mahieux (Madame Lacan), Jérôme Paquatte (Le gendarme), Onna Clairin (Mère d’Hélène), Jonathan Hostier (Père d’Hélène), Anne Cart (Mère de Gabrielle), François Hatt (Père de Gabrielle), Nathalie Rouckout (Madame Munier)