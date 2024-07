Ici tout commence spoiler : Rose sous le choc, elle découvre que Paul... (vidéo épisode du 4 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va être profondément choquée par ce que cache Paul dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Carla et Bérénice ont semé le doute dans la tête de Rose, elle va enquêter avec l’aide de Constance…











Constance et Rose s’introduisent donc dans la pièce secrète de Paul, où ils cachent ses armes, ordinateur, et documents… Là, Rose met la main sur un carnet, une sorte de journal intime. Paul y a écrit penser tout le temps à une femme alors qu’il va devoir s’en débarrasser ! Rose est choquée et terrifiée, elle craint qu’il parle d’elle !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 961 du 4 juillet 2024, Rose choquée par Paul



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.