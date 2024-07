Ici tout commence spoiler : Rose sur le départ, Paul lui propose de... (vidéo épisode du 25 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va-t-elle quitter l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques, Paul va faire une belle proposition à Rose et elle pourrait bien s’éloigner pendant plusieurs mois…











Rose et Paul se retrouvent paisiblement, mais ils seront encore plus soulagés une fois que les Louvin seront arrêtés ! Rose est toujours inquiète pour Carla et elle rêve de vacances reposantes…

En attendant, Paul a une proposition pour Rose : partir vivre ensemble au Costa Rica ! Rose est surprise, elle ne s’y attendait pas… Et évidemment elle doit réfléchir. Va-t-elle partir et laisser Carla, sa fille tout juste retrouvée, et le master qu’elle a créé ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 976 du 25 juillet 2024, Rose face à la proposition de Paul

