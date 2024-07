Ici tout commence spoiler : un coup dur pour Anaïs ! (vidéo épisode du 11 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anaïs va être en panique dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est les vacances et qu’il n’y a plus grand monde à l’institut, Anaïs se retrouve en cuisine au Double A avec seulement… deux élèves !











Quand Olivia vient voir Anaïs, la jeune femme est en stress. Et pour cause, entre les élèves partis en vacances, ceux en stages ou au restaurant éphémère, c’est la pénurie ! Elle se retrouve à devoir cuisiner avec seulement deux élèves, et pas des plus dégourdis ! Anaïs est à bout de nerf et s’emporte vite…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 966 du 11 juillet 2024, Anaïs en panique au Double A



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.