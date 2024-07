Joséphine Ange Gardien du 19 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 19 juillet 2024 – Ce vendredi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 19 juillet 2024 : l’épisode « Double foyer »

Lorsqu’elle arrive chez sa nouvelle cliente, Julie, Joséphine découvre cette dernière en pleine dispute avec son mari, Franck. Aussitôt, l’ange gardien pense qu’elle est là pour aider le couple à surmonter cette crise. Cependant, elle découvre rapidement que Franck mène une double vie depuis longtemps. Joséphine comprend alors que sa mission n’est pas de réconcilier le couple, mais d’aider Julie à devenir autonome. Julie doit d’abord trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, une tâche difficile étant donné qu’elle n’a jamais vraiment travaillé et que Franck est déterminé à l’en empêcher. Pour réussir, Joséphine devra donc aider Julie à renforcer sa confiance en elle et à surmonter les obstacles que Franck ne manquera pas de dresser sur son chemin.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Delphine Rollin (Julie), Laurent Olmedo (Franck), Constance de Grandcourt (Zoé), Isaure de Grandcourt (Lola), Alexandre Thibault (Simon), Géraldine Adams (Camille), Nathalie Bleynie (Chantal), Louise Pasteau (Mélanie), Valérie Baurens (Directrice Barone Création), Jean-Christophe Lebert (Docteur Letellier), Sylvie Huguel (Madame Brizet), Claude-Alexandre Eclar (Le patron du restaurant), Silvie Laguna (Madame Leroux), Alain Buron (Monsieur Leroux), Gilles Carré (Collaborateur 1), Clément Giren (Collaborateur 2), Marie-Anne Mestre (La patronne de l’institut), Armelle Berengier (Madame Martin), Angélique Thomas (La passante dans la rue)

Avec la participation de : Patrick Préjean (Gilles)



Publicité





Et à 16h l’épisode « L’incroyable destin de Rose Clifton »

En 1860, au Far West, Joséphine est envoyée auprès de Rose, dont le mari, propriétaire du saloon, s’est pendu. Comme si ce drame ne suffisait pas, les économies de la famille, gardées dans un coffre, ont disparu. Cet argent devait financer le mariage de la fille de Rose, prévu dans huit jours. Avec l’aide de Joséphine, la jeune veuve décide de rouvrir le saloon pour gagner l’argent nécessaire. Une initiative audacieuse pour une femme respectable à cette époque, qui lui vaudra l’hostilité de certains villageois. De plus, Rose et Joséphine devront affronter Wyatt, un mercenaire engagé par le mari de Rose pour commettre un meurtre. Joséphine devra résoudre ce mystère tout en protégeant la vie de sa cliente, désormais en danger.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Charlie Nune (Rose Clifton), Alexandre Varga (Terrence Wyatt), Geoffroy Thiebaut (Ulysse Van Hoster), Delphine Lacheteau (Lucy Clifton), Jonathan Cardonnel (Ben Evans), Gabrielle Forest (Lauren Van Hoster), Aurélie Bargème (Harriet Van Hoster), Willy Cartier (Yuma), Elena Lemercier (Amy), Valentin Girma (R.T. Bishop), Arsène Jiroyan (Le curé)