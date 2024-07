Les 12 coups de midi : on sait déjà qui se cache derrière l’étoile mystérieuse !

Publicité





Les 12 coups de midi, découvrez qui est sur la nouvelle étoile mystérieuse – Une nouvelle étoile mystérieuse est apparue hier dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et on peut déjà vous dire que cette étoile a déjà été trouvée par Emilien sur les tournages et on sait qui s’y cache !











Nekfeu sur l’étoile mystérieuse

En effet, c’est la ville de Sète qui apparait sur la photo de fond de cette étoile mystérieuse. Et si l’on pourrait penser à un acteur de la série « Demain nous appartient », c’est en réalité le rappeur Nekfeu qui se cache derrière cette étoile ! L’indice du canal de Sète fait référence au film « Tout nous sépare », dans lequel il a joué aux côtés de Catherine Deneuve et Diane Kruger.

Retrouvez Emilien ce vendredi midi dans « Les 12 coups de midi » sur TF1.