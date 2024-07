Joséphine Ange Gardien du 5 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 5 juillet 2024 – Ce vendredi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 5 juillet 2024 : l’épisode « Un pour tous »

À bientôt 18 ans, Jules est passionné par l’escalade et la varappe urbaine. Il adore passer de toit en toit, grimper aux murs et se retrouver face au vide, ressentant ainsi une liberté qui compense ses énormes responsabilités à la maison. En l’absence de leur mère, Jules s’occupe de sa fratrie : la jolie Sonia (15 ans), Will, le « petit dur » (13 ans), et Jeanne, la surdouée (10 ans). Joséphine découvre rapidement leur lourd secret : leur mère est décédée depuis un an, et ils vivent seuls en attendant que Jules atteigne sa majorité pour devenir leur tuteur. Joséphine devra retrousser ses manches pour les aider à garder ce secret et à rester unis jusqu’à l’anniversaire de Jules. Entre la narcolepsie de Sonia, la kleptomanie de Will, la précocité de Jeanne, et le désir de Jules de vivre une adolescence normale, notre ange a fort à faire !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Zack Groyne (Jules), Yanis Richard (Will), Esther Valding (Sonia), Mandela Keller (Jeanne), Lucia Passaniti (Iris), Pierre-Yves Bon (Cédric), Alika Del Sol (Cécile), Farouk Bermouga (Gabriel), Benjamin Alazraki (Bruno), Stéphane Hausauer (Fonctionnaire ASE), Candice Lartigue (Madame Thierry), Mariama Gueye (Prof de chimie), Catherine Lefroid (Proviseure collège), Frank Desmaroux (Médecin hôpital Sonia), Nicolas Gerout (Entraîneur), Clément Agogué (No)



Et à 16h l’épisode « La femme aux Gardénias »

Joséphine découvre que sa cliente, Garance Martin, une centenaire, vient tout juste de mourir… Une première pour notre ange. Lors de la petite cérémonie, Joséphine rencontre Camille, l’arrière-petite-fille de Garance. Quelle surprise pour Joséphine et Camille lorsqu’elles apprennent que Garance, autrefois femme de chambre au château de Cabrières dans les années 30, avait été suspectée du meurtre d’Henri de Fonvielle, un génie de la peinture tué lors d’une partie de chasse. Pour Camille, c’est impensable : Garance ne peut pas être une meurtrière ! Joséphine n’a qu’une seule solution pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé au domaine de Cabrières : retourner en 1928.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Juliet Lemonnier (Garance), Fabien Wolfrom (Henri), Isabelle Renauld (Odette), Jean Dell (Auguste), Martin Barlan (Octave), Samuel Mercer (Hippolyte), Madeleine Pougatch (Albertine), Jean-Michel Lahmi (Général Dubosque), Christiane Bopp (Berthe), Deivy Fernandes (Désiré), Ambre Piétri (Camille), Sandrine Salyères (Lena), Anne Cart (La conservatrice), Sébastien Giray (Le chauffeur), Elsa Greselle (Aide cuisinère1), Elsa Bougerie (Aide cuisinière 2)