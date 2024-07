L’art du crime du 1er juillet 2024 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





L’art du crime du 1er juillet 2024 – Ce lundi soir à la télé, France 2 rediffuse des épisodes de la série « L’art du crime ». Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







Publicité





L’art du crime du 1er juillet 2024 : votre épisode

Saison 3 épisode 1 « Un fantôme à l’opéra » : Maxime Lesage, danseur classique et candidat au corps de ballet de l’Opéra Garnier, a été retrouvé mort, assassiné, dans le foyer de la danse de ce lieu historique. Un poème du célèbre peintre Edgar Degas avait même été enfoncé dans sa gorge. Les élèves de l’école où Maxime étudiait racontent à Florence Chassagne et Antoine Verlay une étrange légende : le fantôme de « La Petite danseuse de quatorze ans », œuvre emblématique d’Edgar Degas dont l’école possède une reproduction, hanterait les lieux et attaquerait les danseurs. Les enquêteurs prennent cette légende très au sérieux : quelqu’un se cacherait-il derrière cette légende pour commettre des crimes ?

Saison 5 épisode 1 « Un cœur de pierre » : Antoine et Florence doivent d’abord résoudre le meurtre d’une riche collectionneuse, grande amie de Pierre Chassagne et passionnée par Camille Claudel. Leur enquête les conduit jusqu’au musée Rodin, où tous les indices semblent renvoyer à la tumultueuse histoire d’amour entre Camille Claudel et Auguste Rodin. L’amour blessé peut-il conduire à la folie meurtrière ? Serait-ce la clé de cette énigme ?



Publicité





« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 2.