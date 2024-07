« Un village presque parfait » avec Didier Bourdon et Lorànt Deutsch, c’est ce soir sur France 3 (1er juillet)

Publicité





Ce lundi soir à la télé, France 3 rediffuse le film « Un village presque parfait », signé Stéphane Meunier avec Didier Bourdon et Lorànt Deutsch dans les rôles principaux.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de France.TV.







Egalement au casting Lionnel Astier, Denis Podalydès ou bien encore Elie Semoun.

« Un village presque parfait » : présentation de votre film

Saint-Loin-la-Mauderne est un petit village gravement touché par la crise économique et la désertification. Son dernier espoir réside dans la réouverture de l’usine de fumage de saumon. Cependant, les assurances imposent la présence permanente d’un médecin. Le dernier médecin ayant pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans être remplacé, le maire charismatique et bourru, Germain, mobilise les habitants pour persuader le docteur Maxime Meyer, un Parisien, que le bonheur se trouve à Saint-Loin-la-Mauderne.



Bande-annonce

Découvrez-en maintenant sa bande-annonce officielle…