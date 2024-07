Le Concert de Paris et le feu d’artifice : artistes et programme ce soir sur France 2 (14 juillet 2024)

Publicité





Le Concert de Paris 2024 et le feu d’artifice de la ville de Paris, c’est ce dimanche soir sur France 2 ! Une soirée présentée par Stéphane Bern avec l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.





A suivre dès 20h45 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le Concert de Paris 2024 : demandez le programme

En cette année olympique, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont ravis d’offrir aux téléspectateurs et auditeurs une soirée exceptionnelle avec trois moments phares : « Le Concert de Paris », l’arrivée de la flamme olympique sur le Parvis de l’Hôtel de Ville suivie de l’allumage du chaudron, et enfin le spectaculaire « Feu d’artifice de la Ville de Paris », tiré depuis la Tour Eiffel. Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, ainsi qu’en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de dix pays, en faisant l’un des plus grands événements de musique classique au monde, suivi par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs.

Au pied de l’Hôtel de Ville de Paris, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, accompagnés des plus grands solistes internationaux, offriront une soirée grandiose sur le thème de l’Olympisme. Ils concluront par une vibrante Marseillaise, symbole d’unité nationale.



Depuis 11 ans, environ une centaine d’artistes se sont produits sur cette scène emblématique, attirant en 2023 environ 3,3 millions de téléspectateurs et réalisant une part d’audience de 24 % (avec une moyenne de 19 % depuis 2013).

Le Concert de Paris 2024, les artistes invités

Programmation Artistique (sous réserve) :

Chœur de Radio France – Aurore Tillac, cheffe de choeur

Maîtrise de Radio France – Sofi Jeannin, cheffe de choeur

Orchestre National de France – Cristian Măcelaru, direction

Khatia Buniatishvili, piano

Lang Lang, piano

Renaud Capuçon, violon

Daniel Lozakovitch, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Nadine Sierra, soprano

Fatma Saïd, soprano

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Pene Pati, ténor

Thibault Cauvin et M (Matthieu Chedid), guitares

Et à 23h00 : Le Feu d’artifice de la Ville de Paris – Pour Eiffel

Un spectacle exceptionnel mettant en lumière Paris et ses valeurs, avec pour la première fois dans l’histoire, plus de 1000 drones. Rythmé par des tableaux époustouflants, ce spectacle rendra hommage à la capitale ainsi qu’aux principales disciplines olympiques et paralympiques, offrant aux spectateurs une expérience inoubliable.