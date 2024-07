Les Enquêtes de Vera du 14 juillet : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Les Enquêtes de Vera du 14 juillet 2024





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 14 juillet 2024 : votre épisode ce soir

Saison 10, Épisode 1 : Le testament du sang

Freddie Gill est découvert mort par les huissiers venus saisir sa maison. L’inspecteur Vera, chargée de l’enquête, apprend que Freddie avait dû emprunter de l’argent pour sauver son entreprise et qu’il avait récemment quitté sa femme et son fils. La révélation que sa femme venait de perdre son père oriente Vera vers des secrets de famille et un ressentiment profond…

Saison 10, Épisode 2 : Parent inespéré

Le corps de Dennis Bayliss, un jeune électricien de dix-neuf ans, est retrouvé flottant près d’une grande ferme à saumon sur la côte nord du Northumberland. L’enquête révèle que Dennis était mort avant d’être plongé dans l’eau, indiquant un meurtre. L’inspectrice-chef Vera Stanhope découvre rapidement que Thomas Walken, le propriétaire de la ferme, est en réalité le père biologique de Dennis, une vérité que Dennis venait tout juste de découvrir. Qui a tué Dennis ? Walken est-il impliqué dans la mort de son fils ? Ou une nouvelle piste va-t-elle mener Vera à la vérité ?



