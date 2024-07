« Le nounou » : Booder en tournage de 2 nouveaux épisodes avec Frédéric Diefenthal et Lannick Gautry

Publicité





Bonne nouvelle si vous avez adoré le téléfilm « Le nounou », porté par Booder et diffusé sur TF1 en février dernier. Avec le succès d’audience rencontré, le téléfilm devient une série et TF1 a annoncé aujourd’hui le tournage de deux nouveaux épisodes !





Dans chaque épisode, Samir (Booder) sera nounou dans une nouvelle famille.







Le nounou, Episode « Le trait d’union », actuellement en tournage

Samir aspire à devenir nounou. Grâce à un CV, largement embelli, il postule dans une agence et se voit confier la délicate mission de s’occuper de l’explosive famille Delorme. Les parents Sylvain et Claire, deux policiers aux personnalités opposées, tentent tant bien que mal de gérer la cohabitation de leurs enfants issus de précédentes unions, ce qui pèsent sur leur couple…

Samir se retrouve donc chez ce couple de policiers au bord du divorce, confronté à leurs préjugés sur ses origines et la banlieue où il vit, tout en redoutant que son faux CV soit découvert !

Entre les querelles des ados, la gestion du bébé et les manigances de Louise, Samir parviendra-t-il grâce à sa créativité et sa ténacité à rétablir l’harmonie dans ce couple et à transformer cette famille décomposée en une véritable tribu unie ?



Avec : Booder, Joséphine Draï, Frédéric Diefenthal, Ahmed Sparrow et Issa Doumbia

Episode « Le mariage », en tournage prochainement

Samir se voit confier une mission un peu particulière : s’occuper des enfants lors d’un mariage. Mais pas n’importe quel mariage : celui de la fille d’une famille d’aristocrates aux traditions tout droit sorties d’une autre époque, dont Samir n’a de toute évidence pas les codes. Le mariage unit Iris, fille ainée de la famille à qui appartient le somptueux château où se déroulent les festivités, et Vincent, ayant fait fortune grâce à ses investissements dans les cryptomonnaies.

Samir doit entre-autre gérer Hyacinthe, la jeune sœur de la mariée, qui tente de saboter la cérémonie car elle déteste Vincent. Mais aussi la famille d’Iris, peu habituée à voir dans son château un « Samir des Prés Fleuris », avec en chef de file « Mamie-Roue-Libre » qui porte décidément bien son nom, très intriguée par la présence de Samir chez elle.

Mais à mesure que la cérémonie à l’église approche, Samir soupçonne Vincent de cacher des choses à sa future épouse. Il devra se fier à son intuition sans faille et s’allier à Hyacinthe pour sauver la situation…

Avec : Booder, Ornella Fleury, Lannick Gautry, Clémence Bretécher, Patrick Braoudé, Julie Bargeton, Julie Dray, Ahmed Sparrow et Issa Doumbia