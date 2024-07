« L’école buissonnière » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir (8 juillet 2024)

Publicité





« L’école buissonnière » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir. Le film de Nicolas Vanier est en mode rediffusion ce soir, lundi 8 juillet 2024, sur France 3.





À voir ou à revoir dès 21h10 aussi en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.







« L’école buissonnière » : histoire

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.



Le saviez-vous ?

– Nicolas Vanier a choisi la Sologne comme lieu de tournage afin de rendre hommage à cette région dans laquelle il a grandi

– C’est Solal de Montalivet qui était pressenti pour le rôle de Paul. Il reviendra finalement à Jean Scandel.

– Valérie Karsenti et Jean Scandel ont été récompensés pour ce film lors du Festival international du film de fiction historique 2017.

Bande-annonce vidéo

On termine comme toujours avec les images. Découvrez maintenant la bande-annonce officielle de votre film.